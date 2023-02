Borgo San Donnino - Campagnola 2 - 1 | Vittoria in rimonta e Serie D più vicina

Vola il Borgo che si allontana sempre più dalle inseguitrici Virtus Castelfranco e Cittadella) oggi entrambe sconfitte. I biancazzurri si sono invece imposti sul fanalino di coda Campagnola in una partita tutt’altro che semplice. A passare in vantaggio sono infatti stati gli ospiti rosanero che al 22’ hanno trasformato un rigore con Jorge Sgro e conquistato per un fallo di mano in area di Casarini.

Il Borgo ha reagito e sfiorato il pareggio due volte nel finale di primo tempo, prima con Delporto che ha calciato fuori di pochissimo, poi con Billone che ha tirato fortissimo e trovato una bella respinta di Stefanelli. Traversa poi al 43’ per il Campagnola con Camara sugli sviluppi di un corner.

Nella ripresa il San Donnino ha cominciato subito a cercare incessantemente il pareggio e lo ha trovato al 54’ quando Billone ha calciato una punizione al centro dell’area dove Rossi ha risolto una mischia siglando l’1-1. Il sorpasso è poi arrivato al 79’ quando ancora Rossi è stato lanciato dalle retrovie e dopo aver controllato ha battuto ancora Stefanelli per il 2-1 finale.