Borgo San Donnino - Carpi 1 - 5 | Pokerissimo dei biancorossi al 'Ballotta'

Pesantissima sconfitta per il Borgo San Donnino alla prima uscita casalinga del campionato. Al ‘Ballotta’ arriva il Carpi che parte in sordina lasciando ai biancazzurri la possibilità di fare la partita e creare buone occasioni fin dai primi minuti. Al 16’ De Luca mette indietro per Som che tira bene e sfiora la porta. Il Carpi prova una prima reazione con Saporetti, poi trova la rete del vantaggio al 17’ con Arrondini che viene servito da Cortesi e mette a sedere Frattini segnano l’1-0.

Cinque minuti più tardi capitan Rossi mette a segno la rete del pareggio servito da Vecchi al termina di una bella azione personale. Il match sembra dunque destinato a proseguire sul filo dell’equilibrio, ma questo punto il Carpi prende in mano le redini del gioco e al 37’ trova il nuovo vantaggio con Saporetti che con una magia a centro area frega tutti e si va all’intervallo sul 2-1 per i biancorossi.

Ad inizio ripresa si capisce che è la giornata degli ospiti quando è il difensore Maini a prendere palla al 53’, compiere una gran cavalcata che lo porta vicino alla porta dove tira e trova il corridoio giusto per il 3-1. Il Borgo prova una tenera reazione, poi al 70’ la contesa viene praticamente chiusa definitivamente da Arrondini che fa doppietta personale e di testa mette in rete un traversone di D’Orsi.

Il Carpi poi non si accontenta a continua a spingere senza pietà per il San Donnino che a questo punto riesce solo a cercare di non peggiorare ulteriormente un passivo già piuttosto grave. E’ quindi Saporetti a mettere l’ultima firma sul match, andando a sua volta in doppietta all’83’ quando trasforma un calcio di rigore da lui stesso conquistato per fallo di Varoli in area. Ora il Borgo si fa vedere ma ormai è troppo tardi.