Borgo San Donnino - Certaldo 2 - 0 | Vittoria d'oro per la salvezza

Bella vittoria per il Borgo San Donnino che in casa rifila un netto 2-0 al Certaldo, diretta avversaria in ottica salvezza. Il primo vero tiro della partita arriva al 10’ da parte degli ospiti: De Pellegrin trova spazio e da fuori area tenta la conclusione, risponde bene Frattini che trattiene la sfera. Poco dopo arriva anche la prima ammonizione per una brutta entrata del numero 10 del Certaldo su Vecchi.

Al 17’ sostituzione per la squadra di casa: Calmi-Caniparoli per infortunio del primo. Borgo che dopo la sostituzione prova a cercare anche la rete del vantaggio: Bingo su punizione cerca in mezzo Varoli che di testa non trova lo specchio della porta da pochi passi.

Botta e risposta al 25’ da entrambe le squadre, prima il Borgo con Lolli da pochi passi trova solo il palo, a seguire per il Certaldo il numero 5 tenta un violento destro verso Frattini che si supera e respinge in angolo. I borghigiani continuano a impensierire il pacchetto difensivo viola e mantenere il pallino del gioco per tutta la prima frazione, tuttavia, mostrano poca lucidità e precisione sotto porta.

La ripresa si apre con la squadra di Vangioni in attacco ed è proprio da lì che al 12’ Bingo salta l’avversario in area e da dietro viene atterrato; il direttore senza neanche pensarci indica subito il dischetto. Si presenta lo stesso Bingo che con tutta calma spiazza Fontanelli, palla da una parte e portiere dall’altra. Ancora una volta è la squadra di casa a rendersi pericolosa: uno-due di Carollo che imbuca per Bingo che tira da fuori area senza trovare la porta.

Certaldo che cerca il pareggio su punizione, provando uno schema, palla che finisce tra i piedi di Akammadu, ma spara alto sopra la traversa. Al 40’ arriva il raddoppio da parte del Borgo, su punizione, Abelli che torna in campo dopo un lungo stop, esordisce con gol su palla inattiva, spedendo la palla all’incrocio dove Fontanelli non può nulla.