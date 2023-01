Borgo San Donnino - Cittadella Vis Modena 5 - 2 | Prova di forza dei biancazzurri

Giornata da incorniciare per il Borgo San Donnino contro un Cittadella che parte fortissimo e va in vantaggio di due reti nella prima mezzora, poi spegne i motori e si fa rimontare fino al 5-2 per i padroni di casa. E’ Esposito all’8’ a portare in vantaggio i modenesi che sembrano essere in buona giornata e motivati per cercare di riavvicinare le prime due della classe.

Al 27’ il buon momento è confermato dalla rete di Serra che fa 2-0 e il match sembra in discesa. Ma l’errore di pensarla già chiusa troppo presto è fatale e il Borgo San Donnino sfodera una prova di forza micidiale. Al 30’ Lorenzani accorcia le distanze e si va la riposo sull’1-2. Nella ripresa parte fortissimo la squadra di casa e al 56’ è Rossi a pareggiare i conti. Poi sette minuti più tardi è lo stesso Rossi a ribaltare il risultato, con il Cittadella che ormai non è più in campo.

Tanto che al 71’ Ferretti cala il poker e addirittura all’88’ Delporto firma la cinquina. Brutta sconfitta per i modenesi che vedono le prime allontanarsi sempre di più, mentre il Borgo San Donnino tiene salda la vetta della classifica, con la Virtus Castelfranco che continua a inseguire a tre punti di distacco dopo la vittoria nell’altro big match di giornata contro l’Agazzanese.