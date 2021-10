Borgo San Donnino - Correggese 0 - 0 | Ancora un risultato utile per i borghigiani

Terzo 0-0 in questo campionato per il Borgo San Donnino che ha cominciato bene la sua avventura in Serie D essendo ancora imbattuto

Un altro punto in cascina per il Borgo San Donnino che è al suo quarto risultato utile consecutivo in quattro giornate di Serie D. Ancora inviolate le porte del ‘Ballotta’ sia da un alto che dall’altro, dato che l’unico risultato diverso dallo 0-0 ottenuto dai barghigiani è stata la vittoria per 3-2 ottenuta in casa del Fanfulla. Nel primo tempo di gara sono gli ospiti ad avere le occasioni migliori, ma sul finire della prima frazione di gara Scaramuzza va vicinissimo al vantaggio quando, appostato sul secondo palo, calcia al volo un bel cross di Vecchi, ma Riccò sulla linea di porta riesce a salvare il risultato.

Nella ripresa si fatica a vedere bel gioco, soprattutto a causa della pioggia che rende il terreno poco praticabile. E’ ancora la Correggese a essere più pericolosa e al 60’ Frattini salva letteralmente il risultato con una bella parata su Lucatti. Nonostante il risultato possa far pensare al contrario, la gara è stata combattuta e a testimoniarlo sono i sei ammoniti e un espulso della Correggese all’85’, precisamente Cavallari che commette un brutto fallo a metà campo. All’inizio dei minuti di recupero anche il San Donnino è costretto a rimanere in dieci uomini per l’infortunio di Zambruno a sostituzioni ormai finite. Questi episodi non spostano gli equilibri del match che termina quindi a reti inviolate.