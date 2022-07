Borgo San Donnino, Magni: "Vogliamo tornare ad essere vincenti"

E’ cominciato da qualche giorno il lavoro dei ragazzi del Borgo San Donnino agli ordini di mister Rastelli. Il campionato di Eccellenza dovrebbe cominciare il 28 agosto e i biancazzurri si stanno preparando per dare il meglio con la rosa quasi al completo.

E’ stato il presidente Magni a presentare la stagione che sta per cominciare con le parole riportate sulla pagina Facebook ufficiale della società: "Vista la retrocessione in Eccellenza, abbiamo dovuto cambiare molti giocatori ma sono certo che la squadra che abbiamo allestito per la prossima stagione possa essere competitiva. In Serie D sono state più le sconfitte delle vittorie e il nostro obiettivo principale è quello di tornare ad essere una squadra vincente. Vogliamo giocarcela con tutti e mantenere la categoria togliendoci più soddisfazioni possibili. Giocheremo liberi e senza pressione anche se il Borgo, con me presidente, resterà comunque una società ambiziosa. I giocatori che hanno dato fiducia al progetto, rinnovando il loro contratto nonostante la retrocessione, meritano di essere ripagati e di sognare, senza fare un campionato da comparsa”.

“Riteniamo di aver inserito in rosa giocatori over di prima fascia oltre a giovani che possono puntare ad aprire con noi un ciclo triennale. Ci sono calciatori di Fidenza molto validi e in un campionato senza particolari pressioni potranno provare ad emergere. Insieme al DS Barbieri, che ha allestito la rosa, abbiamo scelto un allenatore giovane ma molto professionale ed appassionato. Rastelli rispecchia il nostro credo, è preparato e sono convinto che possa fare un buon lavoro sulla nostra panchina. Pochi giorni dopo la retrocessione, le idee all'interno della società non erano chiare. Ho apprezzato molto il fatto che Delporto, Billone e Donati si siano subito resi disponibili a tornare nella famiglia del Borgo per aiutarci nella nuova ripartenza”.

Di seguito la rosa completa fino ad oggi:

Portieri: Ballotta Andrea* (05), Monteverdi Michele (03)

Difensori: Bisagni Mattia (04), Casarini Cristian (02), Donati Filippo (95), Ferri Alessandro (04), Setti Riccardo (98), Soregaroli Diego (93)

Centrocampisti: Abelli Federico (97), Alfieri Alessandro (03), Billone Marco (89), Lorenzani Cristiano (01), Marzoli Pietro (03), Pedrazzi Nicolò* (04), Rossi Giacomo (99), Som Thomas (88)

Attaccanti: Beduschi Geremia (04), Bernini Mattia* (04), Delporto Francesco (92), Donelli Mattia (03), Martinez Gonzalo (96), Storchi Andrea (98)

*aggregato Juniores