Borgo San Donnino - Fanfulla 0 - 1 | Seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri

Squadra in casa Borgo San Donnino

Perde ancora il Borgo San Donnino che era stato sconfitto anche mercoledì dal Real Forte Querceta. Parte bene la squadra parmense che al 4’ crea una buona occasione con Abelli su punizione, ma subito dopo è la squadra ospite a prendere in mano il gioco, mettendo in difficoltà i biancazzurri. Questi poi si fanno rivedere al 26’ con Fogliazza che di testa manda di poco alto e al 37’ Finocchio da distanza ravvicinata trova il grande intervento di Bignami. Il primo tempo termina con il Borgo in attacco, ma si rimane sullo 0-0.

Nella ripresa partono ancora bene i padroni di casa, ma al 57’ sono gli ospiti a passare in vantaggio con Austoni che mette a segno un bel contropiede dei suoi incrociando e battendo Frattini. Vicinissimi poi al raddoppio i lombardi a metà del secondo tempo ancora con Austoni che questa volta trova il palo a negargli la gioia della doppietta. Al 78’ è ancora la formazione ospite che sfiora il secondo gol, questa volta con Cottarelli che, solo davanti a Frattini, sbaglia il tap-in. Termina così con la vittoria del Fanfulla lo scontro salvezza di giornata.