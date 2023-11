Borgo San Donnino - Fanfulla 3 - 3 | Buon punto in ottica salvezza

Buon punto conquistato dal Borgo San Donnino contro la quarta in classifica. Passano solamente 3 minuti per registrare il primo gol della giornata: sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con un’ingenuità difensiva dei due centrali borghigiani che non si capisco. E’ Kakou ad approfittarne quando anticipa tutti ma viene steso in area, per il direttore di gara non c’è dubbio e indica il rigore. Sul dischetto si presenta l’esperto Cocuzza che trasforma senza tanti problemi il gol del momentaneo vantaggio.

Dura veramente un giro d’orologio il vantaggio del Fanfulla. È Varoli a ristabilire il punteggio, con un potente rasoterra su cui Libertazzi non può nulla. Sempre i padroni di casa si fanno pericolosi al 20’ con Vecchi che opta per l’azione personale, ma la palla termina di poco a lato.

Occasione invece che viene sfruttata bene dal Fanfulla al 23’: crea e conclude con Latini che sfrutta un’indecisione difensiva per gonfiare la rete e portare di nuovo i suoi in vantaggio. I borghigiani non ci stanno e cercano nuovamente la rete del pareggio al 38’ con Caniparoli che è bravo ad anticipare Premoli, trovandosi così a tu per tu con Libertazzi il quale copre bene la porta e costringe Caniparoli ad angolare troppo e la sfera termina fuori dal terreno di gioco.

Nella ripresa, dopo dieci minuti di totale equilibrio, questa volta è il Borgo San Donnino a provarci con una conclusione di tacco di Calmi, troppo debole e facile per Libertazzi. I lodigiani allungano al 60’ con Gazzaniga: traversone in mezzo di Bettozzi, sulla palla arriva prima l’estremo difensore del Borgo Frattini che non trattiene, è veloce Gazzaniga a raccogliere e gonfiare la rete.

Dopo qualche tentativo da parte del Fanfulla, sono i padroni di casa a trovare la rete al 70’ con il subentrato Ferretti, il bomber è molto bravo a girarsi in area e scaricare un missile per il momentaneo 2-3. Sono ancora i Borghigiani a riproporsi in avanti al 42’ con Varoli che in mezzo all’area viene toccato da dietro, costringendo il direttore di gara ad assegnare rigore. Sul dischetto si presenta sempre lui, Ferretti, che non si lascia intimidire e spiazza Libertazzi per il 3-3 finale.