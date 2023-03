Borgo San Donnino - Fidentina 1 - 0 | Derby alla capolista, granata in difficoltà

L’atteso derby di Fidenza va al Borgo San Donnino che continua ad allungare sulle inseguitrici. Parte meglio la squadra biancazzurra che al 12’ va vicino alla rete con Martinez servito da Lorenzani, ma Ghiretti devia in corner. Al 19’ Ferretti non trova la porta dopo una bella azione e al 22’ viene ancora chiamato in causa il portiere granata da Ferretti.

Al 23’ si fa vedere per la prima volta la Fidentina che cerca un diagonale con Agostinelli, ma il pallone finisce tra le mani di Monteverdi. Nel finale è ancora decisivo invece Ghiretti che sventa un gran tiro di Ferretti. Nella ripresa il copione non cambia e il Borgo si fa sempre più pressante e pericoloso con Martinez e Alfieri. Tentativo anche della Fidentina con Terranova direttamente da punizione, ma Monteverdi fa un miracolo e para.

Il finale si scalda ancora di più, con il Borgo San Donnino che cerca in ogni modo la rete della vittoria e la Fidentina che prova a rispondere in ripartenza. Il match viene sbloccato però solo all’88’ quando Bernini, entrato in campo da pochi secondi, con uno stacco di testa infila in rete il primo pallone toccato spedendo la sfera sul secondo palo su punizione di Abelli. Per gli ospiti non c’è più tempo per recuperare.