Borgo San Donnino - Forlì 2 - 1 | I biancazzurri conquistano i primi tre punti casalinghi

Arriva la prima vittoria per il Borgo San Donnino tra le mura del ‘Ballotta’ in Serie D. I biancazzurri, che avevano già vinto in trasferta, non erano ancora riusciti a conquistare i tre punti tra le mura amiche. Nel recupero contro il Forlì, giocato finalmente questo pomeriggio dopo ben tre rinvii, i ragazzi di Baratta si sono imposti nell’arco del primo tempo passando sul doppio vantaggio, poi nel finale un episodio sfortunato ha rischiato di riaprire la partita, ma i parmensi sono stati bravi a stringere i denti fino al triplice fischio in uno scontro diretto fondamentale per la lotta verso la salvezza.

Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 32’ quando Vecchi dalla sinistra ha fatto partire un traversone che è stato intercettato dalla testa di Vanni per entrare poi in rete. Dieci minuti più tardi è arrivato il raddoppio, sempre per mano degli stesso uomini: cross di Vecchi al centro dell’area dove Vanni salta i difensori centrali romagnoli e batte ancora Stella.

Nella ripresa il Borgo controlla poi al 61’ rimane in superiorità numerica quando il portiere del Forlì, fuori area, travolge Caniparoli e rimedia un rosso diretto. Al 79’ un pasticcio di Frattini rischia di rovinare la festa: Borrelli su punizione sorprende con un tiro strano il portiere che segna un’autorete, ma la squadra riesce poi a chiudersi bene e a controllare negli ultimi minuti, portando a casa tre punti tanto desiderati.