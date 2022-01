Calcio, Serie D: Borgo San Donnino-Forlì si giocherà il 16 gennaio

Squadra in casa

Squadra in casa Borgo San Donnino

E’ stata programmata per domenica 16 gennaio la partita tra Borgo San Donnino e Forlì che era stata inizialmente posticipata al 5 gennaio a causa dell’impraticabilità del campo per neve. A causa dell’aumento dei contagi da Covid è stato necessario rinviare ancora il match valido per la sedicesima giornata di campionato. Il fischio d’inizio sarà alle ore 14,30, salvo altre modifiche.