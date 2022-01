Serie D, Borgo San Donnino-Forlì: non si gioca il 16, gara ancora rinviata

Non c’è pace per il recupero del match tra Borgo San Donnino e Forlì che arriva al suo terzo rinvio. Inizialmente in programma il 12 dicembre e rinviata una prima volta per l’impraticabilità del campo dovuta alla neve, la gara era stata fissata per il 5 gennaio per poi essere annullata poche ore prima a causa dell’emergenza Covid. Dato lo slittamento dell’intero campionato che riprenderà il 23 gennaio, la gara era stata poi riprogrammata per il 16 gennaio, ma ora, a causa di un alto numero di positivi nel gruppo squadra del Forlì, è stata nuovamente rimandata, ancora a data da destinarsi.