Serie D, Borgo San Donnino - Forlì: ancora un rinvio a data da destinarsi

Si doveva giocare questo pomeriggio il recupero del match tra Borgo San Donnino e Forlì, rinviata lo scorso dicembre per le condizioni meteo avverse che avevano colpito la provincia di Parma. Il match è stato rinviato ancora a data da destinarsi a causa della situazione endemica attuale che sta facendo slittare tutti i campionati dilettantistici, pertanto non è possibile ad oggi pronosticare una data utile per il recupero, prima di capire quando potranno ripartire i campionati.