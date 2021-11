Borgo San Donnino - Ghiviborgo 0 - 0 | Poche emozioni al 'Ballotta' nello scontro salvezza

Pareggio a reti inviolate per il Borgo San Donnino che non riesce a trovare una vittoria nello scontro diretto contro il Ghiviborgo ultimo in classifica. Il primo tempo tra le due squadre è equilibrato con i padroni di casa che provano a fare la partita e creano un paio di occasioni non particolarmente pericolose. Al 21’ sono gli ospiti a farsi vedere con Marquez che chiama in causa Frattini sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale della prima frazione di gioco sono ancora gli uomini di Baratta a provarci, senza trovare però lo specchio della porta. Nella ripresa non cambia molto e le due squadre continuano a darsi battaglia senza però gravi rischi né da una parte né dall’altra. Nel finale di partita si alza finalmente il ritmo e il Borgo San Donnino ha la prima grande occasione quando Lancellotti che di testa impegna Nucci in una grande parata. Termina così senza reti il match del ‘Ballotta’.