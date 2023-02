Borgo San Donnino - La Pieve Nonantola 4 - 1 | Biancazzurri sempre più primi

Squadra in casa

Squadra in casa Borgo San Donnino

Vittoria netta del Borgo San Donnino, sempre più solo in vetta, su La Pieve Nonantola. E’ il 20’ quando Alfieri viene atterrato in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va Delporto che si conferma cecchino e mette a segno l’1-0. Solo tre minuti più tardi Lorenzani chiude di fatto il match con il raddoppio segnato in seguito ad una bella azione personale che lo porta davanti a Ortensi.

Prova a riaprire la contesa la squadra modenese che va vicino alla rete al 28’ con Teggi, ma il tiro è impreciso. Nel finale è ancora il Borgo San Donnino a spingere forte, ,a al riposo si va sul 2-0. Nella ripresa partono meglio i granata che al 61’ riescono a rimettersi in partita con Lupusor in tap in su una respinta di Monteverdi.

Reagisce allora la squadra di casa che non vuole rischiare e al 75’ trova un altro calcio di rigore per fallo su Lorenzani e a battere va ancora Delporto che fa doppietta. Al 93’ c’è tempo anche per il poker firmato da Caniparoli e il finale è 4-1.