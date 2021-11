Borgo San Donnino - Lentigione 0 - 3 | Biancazzurri sfortunati, autogol per Frattini

Netta sconfitta per il Borgo San Donnino tra le mura amiche contro il Lentigione. Gli ospiti hanno segnato tre reti a sancire la fine di una piccola striscia positiva per i parmensi. Partono bene i padroni di casa che provano a pressare gli avversari e propongono gioco, andando vicini al gol al 7’ con Vecchi che di sinistro impegna Sorzi in una bella parata. Piano piano crescono i reggiani che al 16’ passano in vantaggio con Caprioni che al termine di un bel contropiede fredda Frattini da distanza ravvicinata.

Reagisce subito il Borgo che non trova però la combinazione giusta e gli ospiti possono riprendere campo chiudendo il primo tempo in attacco e trovando la rete del raddoppio al 36’ quando Frattini legge male un traversone basso dalla sinistra e segna uno sfortunato autogol mandando il pallone in rete. Nella ripresa scenda la nebbia sul ‘Ballotta’ e la partita si fa più complicata. Il Borgo prova ad assaltare gli avversari che in maniera ordinata respingono sempre.

Nel primo minuto i biancazzurri chiedono un rigore che non viene però concesso e al 53’ c’è l’occasione per il Lentigione di chiudere la partita quando Casini schiaccia di testa su un corner ma trova Formato che in acrobazia manda fuori di poco. Si alternano poi alcune buone occasioni per entrambe le squadre, ma all’87’ arriva il terzo gol per gli ospiti che chiudono così la pratica: su corner arriva Zagnoni che, appostato sul secondo palo, colpisce di testa e manda alle spalle di Frattini.