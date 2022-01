Borgo San Donnino - Mezzolara 1 - 1 | I biancazzurri muovono la classifica

Buon punto per il Borgo San Donnino che in casa pareggia per 1-1 contro la quarta in classifica. Il pallino del gioco rimane subito nelle mani dei padroni di casa che fin dai primi minuti costruiscono buone azioni pericolose e al 14’ passano in vantaggio con Caniparoli che riceve da Vecchi dopo un’azione sulla sinistra e da pochi passi mette in rete. Arriva la reazione degli ospiti, ma i ragazzi di Baratta fanno buona guardia andando a riposo sull’1-0.

Parte bene nella ripresa la squadra biancazzurra, ma al 60’ arriva il pareggio del Mezzolara quando Semiao Granado sorprende tutti con un tiro vincente dai venti metri. La partita rimane poi molto aperta, con tante occasioni da entrambe le parti, la più pericolosa è per il Borgo al 91’ Porcari calcia al volo ma trova un ottimo Malagoli a salvare e il match termina con un punto a testa.