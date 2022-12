Borgo San Donnino - Nibbiano&Valtidone 5 - 3 | Decide una doppietta di Ferretti nel finale

Grande vittoria del Borgo San Donnino che in casa si impone sul Nibbiano&Valtidone non senza soffrire e al termine di una partita accesissima e apertissima. A passare in vantaggio è stata la squadra ospite già al 3’ con Blazevic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Reazione immediata dei padroni di casa che al 13’ hanno trovato il pareggio con Setti che da distanza ravvicinata non sbaglia.

E’ tornata però in vantaggio la squadra piacentina al 22’ quando Lancellotti a gran velocità mette ha messo a sedere Monteverdi e ha poi messo in rete. I biancazzurri si sono subito rimessi sotto e hanno trovato di nuovo il pareggio al 34’ grazie ad un rigore trasformato da Martinez.

Il primo tempo si è chiuso sul 2-2, poi nella ripresa il Borgo San Donnino ha trovato il primo vantaggio di giornata ancora con Martinez che ha battuto il portiere avversario con un pallonetto. All’81’ è tornato in partita il Nibbiano con Minasola che ha trasformato un rigore, ma solo due minuti dopo Ferretti ha trovato la prima di due reti riportando avanti i suoi e siglando poi la manita finale al 94’.