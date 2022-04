Borgo San Donnino - Prato 1 - 1 | I toscani pareggiano a metà ripresa

Non riesce a lasciare l’ultima posizione in classifica il Borgo San Donnino che passa in vantaggio contro il Prato al ‘Ballotta’, poi si fa raggiungere per il finale di 1-1. Partono bene i padroni di casa che al 10’ ci provano già con Lancellotti, ma il suo tiro viene murato dalla difesa avversaria, sul pallone si avventa Vecchi che non trova la porta. Al 17’ è Mehmetaj a impensierire la difesa ospite, poi un minuto più tardi Casarini viene servito da Rossi, ma non arriva sul pallone. I toscani si fanno vedere solo al 22’ con Gissi, ma questo non trova la porta.

Arriva allora il vantaggio per i borghigiani al 28’ quando Lancellotti calcia una punizione dalla trequarti che trova lo stacco aereo di Fogliazza, bravo a superare Pagnini. I parmensi allora controllano fino all’intervallo e non succede più nulla. Nella ripresa la situazione è più equilibrata e le due squadre provano un botta e risposta che non porta a nessun vero pericolo. Al 74’ Fogliazza commette fallo in area su Tomaselli e per l’arbitro è calcio di rigore: sul dischetto va lo stesso Tomaselli che trova un tiro imparabile e segna l’1-1. Nel finale il Borgo San Donnino prova ancora a vincerla, senza riuscire mai a bucare la difesa del Prato e il match termina in parità.