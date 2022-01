Borgo San Donnino, Vanni: "Il mio obiettivo è portare questa squadra alla salvezza"

L’attaccante arrivato dallo Scandicci ha suonato la carica fin dalle prime parole pronunciate in biancazzurro: “Mi piacciono le sfide difficili e volevo provare un’esperienza che mi mettessi in difficoltà e in cui servisse il mio apporto in tutto e per tutto per raggiungere una salvezza che credo si possa ottenere. Questo girone è un raggruppamento di squadre importanti e anche la nostra lo è, abbiamo bisogno di lottare per il nostro obiettivo. Le squadre toscane sono un po’ più rognose, qui in Emilia si tende a giocare di più a calcio. Col mister mi sono trovato bene e spero che sia un’annata importante per tutti, il mio obiettivo personale è portare il Borgo alla salvezza”.