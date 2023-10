Borgo San Donnino - Progresso 0 - 1 | Finale amaro per i biancazzurri

Ancora sconfitta per il Borgo San Donnino che rimane ultimo a tre punti nel Girone D di Serie D. Ad avere la meglio è il Progresso che passa con una sola rete. Il primo squillo del match arriva al 18’, da parte de biancazzurri: Lolli disegna un cross in area per Calmi che indirizza verso la porta, ma il tiro è debole e risulta facile per Bizzini che blocca.

E’ sempre la squadra di casa a farsi pericolosa al 30’ quando Lolli scatta sul filo del fuorigioco sul lancio di Som, ma il suo destro è centrale e il portiere lo respinge in angolo. Qualche minuto dopo è il Progresso che prova su punizione, con Selleri, capitano della squadra bolognese; la punizione finisce però alta sopra la traversa.

Borghigiani che prima dell’intervallo provano ben 2 volte a portarsi avanti con due calci d’angolo calciati direttamente da Vecchi: in entrambe le occasioni l’effetto indirizza la palla in porta, ma Bizzini, seppur in difficoltà sventa i pericoli. Il match è equilibrato fin dalle prime battute e le squadre non si risparmiano nei contatti fisici.

La ripresa si apre nuovamente sul filo dell’equilibrio.

Il Borgo al 65’ prova a distendersi: Rossi s’invola da solo saltando il difensore avversario e prova a metterla in area, ma l’azione si spegne con Baccolini che capisce tutto e spazza via. È la squadra di casa all’80’ a recriminare qualcosa: nella mischia in area finisce giù Ferretti, per l’arbitro non c’è nulla e fa segno di continuare. I borghigiani cercano il gol in tutti modi: al 40’ è Bingo che prova dalla distanza, centrale e facile per Bizzini.

Nei minuti finali del secondo tempo grande brivido quando Bingo riceve da Ferretti e prova al volo verso la porta, ma la palla esce di poco. Il gol degli ospiti arriva nei minuti di recupero del secondo tempo su una punizione innocente, Di Piedi raccoglie una palla sporca e insacca alle spalle di Monteverdi beffando così i padroni di casa.