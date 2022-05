Borgo San Donnino - Progresso 1 - 1 | Il pareggio fa retrocedere tutti

Squadra in casa

Squadra in casa Borgo San Donnino

Tutti sconfitti al termine della partita giocata oggi al ‘Ballotta’ tra Borgo San Donnino e Progresso. Il risultato finale è 1-1, ma il pareggio, visti anche i risultati arrivati dagli altri campi, ha condannato entrambe le squadre alla retrocessione diretta in Eccellenza senza passare dai play out. La partita inizia male per i padroni di casa che devono sprecare subito una sostituzione quando Rossi al 4’ si infortuna e al suo posto entra Finocchio.

Nonostante questa difficoltà il Borgo si mette subito alla ricerca del vantaggio che viene sfiorato al 5’ da Cesarini che manda incredibilmente fuori di pochissimo da due passi. Risponde un minuto più tardi il Progresso con D’Amuri su cui compie un’ottima parata Frattini in uscita. I biancazzurri procedono meglio e creano tante occasioni, poi al 37’ arriva finalmente il vantaggio con Fogliazza che rimette lungo dal lato, sponda di Vanni e Abelli, appostato sul secondo palo, fa partire una gran botta che non lascia scampo a Celeste.

Nella ripresa il Progresso parte meglio, alla disperata ricerca della rimonta, e al 67’ arriva infatti il pareggio dei bolognesi con Marchetti che batte Frattini di destro da buona posizione. Il pareggio non basta a nessuno, ma a cercare la vittoria con più convinzione nel finale è la squadra ospite che non riesce però nella rimonta e alla fine piangono tutti.