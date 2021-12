Borgo San Donnino - Ravenna 0 - 3 | I biancazzurri chiudono il 2021 in ultima posizione

Scivola in ultima posizione il Borgo San Donnino dopo la sconfitta rimediata oggi in casa contro il Ravenna che è salito così al secondo posto approfittando del pareggio del Lentigione, ora terzo. L’avvio è equilibrato, con occasioni da una parte e dell’altra, ma al 29’ la squadra di Dossena la sblocca con Saporetti che viene servito da Lussignoli in profondità e a tu per tu con Frattini non sbaglia. Nel finale di primo tempo poi gli ospiti vanno in un paio di occasioni vicini al raddoppio, a si va negli spogliatoi sullo 0-1.

Nella ripresa il Ravenna entra in campo determinato a chiudere l’incontro e al 56’ conquista un rigore quando Zambruno commette fallo di mano in area: sul dischetto va Guidone che spiazza Frattini e la partita è sostanzialmente chiusa. Arriva anche il terzo gol per gli ospiti, con Podestà che segna in tap in su una ribattuta del portiere. Vicino al poker il Ravenna nei minuti finali, mentre il Borgo non riesce più a reagire.