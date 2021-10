Borgo San Donnino - Rimini 0 - 1 | Decide una rete di Gabbianelli

Ancora una sconfitta per il Borgo San Donnino che, in casa, perde di misura contro il Rimini nell’ottava giornata di campionato. Nel primo tempo non succede molto, con le due squadre che si equivalgono e non riescono a diventare mai veramente pericolose. Il primo evento degno di nota è al 32’ quando Tanasa riceve un colpo sul volto ed è costretto ad uscire in barella; al suo posto entra Tonelli.

Ora comincia a spingere la formazione di Gaburro che al 42’ va vicinissima al gol quando Gabbianelli riceve da Andreis e, da due passi, calcia in rete ma trova Frattini attento. UN minuto più tardi arriva però il vantaggio del Rimini sempre con Gabbianelli che calcia bene col mancino da buona posizione su cross di Greselin e il portiere barghigiano non può fare nulla. Nella ripresa il Rimini rientra in campo con tanta grinta per cercare di chiudere subito il risultato: al 51’ Piscitella crossa, Tonelli devia e il pallone attraversa tutta l’area senza che nessuno riesca ad arrivarci.

Al 54’ una respinta di Frattini finisce sui piedi di Gabbianelli che calcia malissimo e si divora un gol non centrando nemmeno lo specchio della porta. Al 55’ arriva la prima occasione del Borgo quando Vecchi dalla distanza calcia di destro e manda fuori di poco. Nel finale il Rimini continua a spingere sentendo che il risultato non è acquisito e i padroni di casa cercano in qualche modo di recuperare, ma le occasioni non sono più pericolose e il match termina 0-1.