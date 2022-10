Borgo San Donnino - Rolo 2 - 0 | I borghigiani segnano nei primi venti minuti, poi soffrono

Non molla il Borgo San Donnino che, dopo il pareggio contro il Cittadella, torna alla vittoria in casa nella partita contro l’ostico Rolo. IN realtà i biancazzurri ci mettono solo 19 minuti a chiudere il risultato, trovando il vantaggio già al 12’ quando Maletti commette fallo in area su Rossi ed è calcio di rigore: sul dischetto va Martinez che non sbaglia ed è già 1-0. Vicino alla doppietta Martinez al 18’, ma il sinistro si spegne sul fondo.

Solo un minuto più tardi il raddoppio arriva con Rossi che viene ben servito da Donati e da due passi batte Grigoli. Rimane poi in inferiorità numerica la squadra di casa quando, al 37’, Donati viene ammonito e ironicamente applaude rimediando così anche il rosso. Prova ad approfittarne allora il Rolo nel finale di primo tempo, senza però riuscire a trovare la rete.

Ad inizio ripresa il Borgo fatica un po’ e deve tenere a bada gli avversari galvanizzati dall’uomo in più. I biancazzurri riescono però a resistere e al 65’ rimangono in dieci anche i reggiani quando Budriese rimedia il secondo giallo. Il Borgo allora riprende coraggio e sfiora anche il tris, ma il risultato finale è di 2-0.