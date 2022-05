Borgo San Donnino - Sammaurese 1 - 2 | I romagnoli vincono in rimonta

Si è accorciata la classifica del Girone D di Serie D nella parte bassa dove si lotta strenuamente per raggiungere i play out. Hanno vinto le ultime due, Sasso Marconi e Tritium, avvicinandosi a Ghiviborgo, Borgo San Donnino, Bagnolese e Progresso che non hanno trovato i tre punti in questa giornata. I biancazzurri sono usciti sconfitti dal match contro la Sammaurese che ha ribaltato il risultato nella ripresa.

La prima parte di gara è stata positiva per i padroni di casa che sono passati subito in vantaggio al 2’ con Lancellotti, servito da Vanni e bravo a battere Cheli. Al 14’ i borghigiani sfiorano il raddoppio ancora con Lancellotti che però viene chiuso bene dal portiere avversario. Comincia allora a crescere la squadra ospite che nel finale di primo tempo impegna Frattini in un paio di occasioni.

Nella ripresa parte ancora bene la squadra romagnola che al 54’ conquista un calcio di rigore quando Fogliazza commette fallo di mano in area: sul dischetto va Merlonghi che non sbaglia. Prova a reagire il Borgo San Donnino, ma senza troppa convinzione e al 72’ arriva la rete che ribalta il risultato quando Giannini batte un angolo sul secondo palo dove Gaiola è pronto a battere in rete da pochi passi. Il Borgo cerca in tutti i modi il pareggio, ma il match termina con la vittoria della Sammaurese.