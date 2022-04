Borgo San Donnino - Sasso Marconi 1 - 0 | I biancocelesti ricominciano a sperare nei play out

Vittoria importantissima del Borgo San Donnino nel recupero della trentesima giornata contro una diretta concorrente come il Sasso Marconi. Ora gli uomini di Nicolini sono penultimi e pari punti con il Progresso terzultimo (anche se con una partita in meno) e a cinque giornate dalla fine devono dare continuità a questo risultato per arrivare a giocarsi i play out. In quest’ottica sarà molto importante anche la sfida che si giocherà domenica in casa contro la Tritium, ora scivolata in ultima posizione a soli due punti di distanza.

Parte con il giusto piglio la squadra biancoceleste che si fa vedere più volte davanti alla porta avversaria, senza riuscire però ad inquadrarla. Gli ospiti si fanno vedere solo al 24’ con un traversone che viene però annullato dalla bella lettura di Som. Al 36’ arriva la rete del vantaggio per il Borgo quando Vecchi dalla sinistra mette una palla al centro dove Baldini colpisce e impegna Auregli in una respinta su cui si avventa Vanni che deve solo appoggiare in rete in tap-in.

Al 44’ il portiere bolognese evita il peggio tenendo in partita i suoi con una parata su Otranto Godano. Nella ripresa il copione è lo stesso, con i parmensi che spingono per chiuderla e il Sasso Marconi che non trova la via per recuperare lo svantaggio. Al 50’ il Borgo chiede un rigore per un fallo di mano che non viene però concesso. Colpisce anche un palo la compagine barghigiana al 74’ con Vanni, ma alla fine il risultato rimane sul meritato 1-0.