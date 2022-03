Borgo San Donnino - Seravezza 2 - 1 | I biancazzurri sperano ancora nei play out

Torna a vincere tra le mura amiche il Borgo San Donnino che prova a sperare nella salvezza, pur passando per i play out, dopo tre punti importantissimi conquistati contro il Seravezza. Partono subito bene i padroni di casa che cominciano a macinare occasioni e tiri all’indirizzo della porta, tutti però imprecisi. Al 29’ cambia poi il risultato quando Petronelli sulla sinistra arriva al cross e trova la testa di Vanni che dal centro dell’area incorna alle spalle di Lagomarsini. Cresce allora il Seravezza che impegna Paganelli a 41’ con un tiro di Bortoletti, poi prima dell’intervallo arriva anche un palo colpito da Diana.

Nella ripresa torna in campo determinato il Borgo che trova il pareggio al 48’ con l’autorete di Maccabruni che, nel tentativo di anticipare Vanni di testa, mette la sfera alle spalle del proprio portiere su cross di Finocchio. La partita sembra in ghiaccio, ma al 62’ Som atterra Bortoletti in area ed è rigore per gli ospiti: sul dischetto va Benedetti che accorcia le distanze. Nel finale i biancazzurri riescono comunque a fare buona guardia senza concedere niente agli avversari e conquistano i meritati tre punti.