Serie D, Borgo San Donnino: mercoledì si torna in campo contro il Forlì

Il Borgo San Donnino torna in campo mercoledì 26 gennaio per recuperare la partita contro il Forlì, rinviata già tre volte, la prima per neve, le altre due per Covid. I biancazzurri avrebbero dovuto giocare già oggi contro il Progresso, ma i bolognesi hanno fatto richiesta di posticipare la partita che per ora è a data da destinarsi.