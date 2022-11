Brescello - Futura Fornovo Medesano 1 - 0 | Cassini: "Sono tutti sotto esame"

C’è grande amarezza per la sconfitta del Fornovo Medesano, uscito senza punti dal campo di un Brescello non certo irresistibile. La partita è stata approcciata male dai parmensi che non hanno saputo nemmeno approfittare dell’inferiorità numerica per oltre 65 minuti dei padroni di casa. La pressione degli ospiti è stata inconcludente e non ha prodotto occasioni a parte un tiro occasionale che ha colpito la traversa. Il match è stato deciso dalla rete di Dall’Aglio messa a segno al 30’ per i reggiani.

“Dovevamo fare di più visto il divario tecnico - ha detto il direttore sportivo Marco Cassini -. Neanche i cambi hanno raddrizzato la partita. E’ stata una delusione sia per il risultato che per il gioco prodotto. Sono ormai parecchie partite che siamo delusi e abbiamo raccolto solo due punti, oltre alla sconfitta in Coppa Italia che però ci poteva stare con la Fidentina, squadra di categoria superiore”.

“Siamo in un momento di crisi - ha continuato il dirigente del Fornovo Medesano -, vedremo come risolvere la situazione. C’è in atto una valutazione su tutto per capire come continuare, ma non c’è nulla di preordinato, sono tutti sotto esame. Nonostante la serie negativa abbiamo tenuto duro con l’allenatore perché aveva iniziato benissimo nella prima parte di stagione con un gioco molto bello per la categoria; non eravamo la classica squadra che butta avanti i palloni".

"Volevamo giocare a calcio e all’inizio era così. Siamo cambiati molto dall’anno scorso, abbiamo inserito più qualità. Con al rosa che abbiamo possiamo lottare per cercare di entrare nei play off, mentre adesso ci troviamo in situazioni diverse, addirittura nei play out - ha concluso Cassini -. Basterebbero tre o quattro vittorie per proiettarci in un’altra dimensione”.