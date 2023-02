Brescello - Il Cervo 3 - 0 | Tornano gli incubi per i neroverdi

Brutta sconfitta per Il Cervo nell’anticipo del Girone A di Promozione. Lo scontro diretto in casa del Brescello va ai reggiani che vincono imponendosi per 3-0 contro i neroverdi che ricominciano a vedere i fantasmi della zona rossa della classifica, in attesa delle partite che si giocheranno domani.

Nel primo tempo non ci sono grandi emozioni e il match è piuttosto equilibrato, con entrambe le squadre che cercano di sbagliare il meno possibile. Nella ripresa poi i padroni di casa entrano in campo con un piglio diverso e al 55’ si portano in vantaggio con Fisicaro. Otto minuti più tardi è Roberi Vota a raddoppiare e a chiudere di fatto il risultato, ma c’è anche il tempo per il 3-0 firmato da Bertolotti al 94’.