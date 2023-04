Brescello - Noceto 3 - 3 | Tanto divertimento senza pressioni

Squadra in casa

Squadra in casa Polisportiva Brescello

Pareggio che non fa male a nessuno tra Brescello e Noceto. Entrambe le squadre sono ormai salve e giocano per divertirsi dando vita ad una partita accesa e piena di emozioni. A passare in vantaggio è il Noceto con Troia, poi Barbarini raddoppia al 20’ e Pioli prova a chiuderla al 23’ su calcio di rigore.

Niente però è deciso perché al 33’ i reggiani accorciano al 33’ con Dieng e la riaprono al 36’ con Gargiulo. Negli spogliatoi si va sul 3-1 per i parmensi, ma nella ripresa il Brescello insiste per cercare almeno il pareggio e lo trova al 78’ con la rete di Roberi Vota.