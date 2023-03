Brescello - Solignano 1 - 0 | Occasione persa per i biancazzurri

Sconfitta per il Solignano che rimane in posizione sostanzialmente invariata in classifica, al penultimo posto insieme a Terme Monticelli e Vigolo Marchese, a quattro punti dalla salvezza. In casa del Brescello i biancazzurri sono usciti battuti di misura dai reggiani che hanno trovato il vantaggio al 23’ con Gargiulo e hanno difeso poi la rete fatta fino al triplice fischio.