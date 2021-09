Vince la sua prima partita in questo campionato il Sorbolo e lo fa con una doppietta di Bozzolini in casa del Brescello

Prima vittoria per il Sorbolo che sale a quattro punti in classifica grazie al 2-0 rifilato al Brescello a domicilio. I parmensi segnano un gol per tempo con Bozzolini che registra una doppietta personale insaccando prima al 44’ a pochi istanti dall’intervallo, poi dopo cinque minuti dall’inizio della ripresa mette a segno un rigore che chiude il risultato. Il Brescello non riesce a entrare in partita e i tre punti vanno al Sorbolo che da’ continuità al pareggio della scorsa settimana.