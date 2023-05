Brescello - Team Traversetolo 0 - 1 | Rosanero ai play out

Basta un gol al Team Traversetolo per conquistare la possibilità di salvarsi attraverso i play out che si giocheranno contro Il Cervo. Sul campo del Brescello il primo tempo è stato complicato e dal campo della Gotico Garibaldina arrivava la notizia del vantaggio del Terme Monticelli che avrebbe condannato i rosanero alla retrocessione diretta.

Nella ripresa i parmensi hanno tentato il tutto per tutto per cercare di centrarela vittoria più importante che è arrivata però solamente all’83’ dopo grande sofferenza e grazie alla rete firmata da Rolli. Con i tre punti conquistati oggi il Traversetolo rimane ancora in vita nonostante un campionato vissuto dal punto più basso per diversi mesi.