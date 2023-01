Brescello - Terme Monticelli 1 - 0 | Decide Gargiulo al 44'

Si fa sorpassare dal Carpaneto Chero in classifica il Terme Monticelli che rimane comunque a quattro punti dalla zona play off dove Bobbiese e Tonnotto perdono. Sul campo di un Brescello che cerca punti salvezza, i biancocelesti subiscono una rete in chiusura di primo tempo che taglia le gambe. A decidere l’incontro al 44’ è Gargiulo per i reggiani, poi nella ripresa il Terme Monticelli non trova lo spunto per recuperare.