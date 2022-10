Brescello - Tonnotto San Secondo 1 - 1 | Lorenzini recupera il risultato al 94'

Non riesce ad imporsi nemmeno in casa di un Brescello che fino ad oggi era a zero punti in classifica il Tonnotto San Secondo. In terra reggiana il match è terminato per 1-1 con i tuttineri che hanno recuperato dallo svantaggio all’ultimo secondo di gara. Il Brescello è passato in vantaggio al 25’ del primo temp con Gargiulo per poi controllare il risultato, ma al 94’ il Tonnotto ha trovato la zampata finale con Lorenzini che ha regalato almeno un punto ai parmensi.