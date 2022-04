Brescia-Parma LE ULTIME | Benedyczak out, Tutino favorito su Simy

La corsa ai plyaoff, difficile già di suo, si è complicata con le vittorie di Ascoli e Frosinone. Nessun verdetto è stato emesso, sia chiaro. Ma il Parma ha ancora meglio impresso in mente che vincere è l'unico risultato che gli consentirebbe di sperare ancora in un miracolo. Stasera a Brescia, senza Benedyczak infortunato (il polacco è fuori per una botta) e con Vazquez in dubbio, i crociati se la giocheranno con Pandev e Tutino favorito su Simy davanti, nel solco della tradizione dei mille problemi che attanagliano Iachini e i suoi in un'annata veramente particolare. Che almeno ha fatto risbocciare l'amore tra il Parma e il proprio pubblico. Ieri una cinquantina di tifosi, nel piazzale dello stadio Tardini, hanno acclamato i propri beniamini con cori e striscioni, facendo sentire loro la vicinanza in un momento che per la squadra può essere decisivo.

Così come la partita del Rigamonti: senza Buffon, con Turk a difendere la porta, Iachini ritrova Delprato - squalificato contro il Como -. In mezzo al campo Juric e Bernabé saranno braccio e mente di un Parma che si affida ancora a Man e che spera di ritrovare per questo finale di stagione anche i gol di Simy. Il nigeriano manca all'appello, tra gli acquisti di gennaio è quello che più di tutti ha deluso le aspettative. Chissà che stasera non si sblocchi definitivamente.

PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Adorni, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bertagnoli; Tramoni; Moreo, Bianchi. All: Corini

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Man; Vazquez; Tutino, Pandev. All: Iachini