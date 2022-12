Cagliari-Parma LE ULTIME | Dubbio sulla trequarti, torna Juric in mediana

Il Parma ha bisogno di ritrovare fiducia e può farlo attraverso una vittoria. La squadra di Pecchia torna all'Unipol Domus, dove nell'aprile del 2021 lasciò a Cagliari punti preziosi per la strada della salvezza con una sconfitta che ha spento le speranze del club di Krause, al suo primo anno di apprendistato nel calcio italiano. Un 4-3 rocambolesco, dal sapore amaro di beffa servita all'ultimo da chi non ti aspetti: Alberto Cerri da San Secondo Parmense. Il destino mise lo sgambetto al Parma più e più volte in quella stagione maledetta che fece cadere i crociati in Serie B.

A due stagioni di distanza c'è ancora Krause (meno male, verrebbe da dire) alla guida del club ma una voglia di rivincita diversa. Pecchia ha lasciato a casa Sohm per l'occasione: scelta tecnica. Lo svizzero è fuori dalla lista dei convocati dopo la deludente prova con il Modena in casa. Si spera, per le prossime partite, in una reazione da parte dello svizzero che però non è sul mercato. Il tecnico recupera Chichizola e spera di avere Mihaila al top almeno per quei 45' che il romeno ha nelle gambe. Pecchia deve fare i conti con qualche calciatore che viene da un periodo grigio. Valenti è tra questi. L'argentino, tra i peggiori nel derby, si gioca il posto con Circati in difesa. Gli altri davanti al portiere argentino dovrebbero essere Delprato, Osorio e Oosterwolde. Si rivedrà Juric in mediana, con uno tra Benek e Camara sugli esterni per cercare di scardinare il forte del Cagliari, che prende regolarmente gol da sei partite in campionato. Nelle ultime nove ne ha vinte una solamente e ha quanto meno lo stesso bisogno di punti del Parma per ritrovarsi.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Obert, Carboni; Nandez, Viola, Deiola; Kourfalidis; Lapadula, Luvumbo. All: Liverani

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Oosterwolde; Juric, Estevez; Camara, Vazquez, Man; Inglese. All: Pecchia.