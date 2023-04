All'Ospedale di Borgotaro operato il calciatore dello Spezia Joao Moutinho

E’ perfettamente riuscito l’intervento chirurgico alla caviglia sinistra del calciatore dello Spezia Joao Moutinho, eseguito dalla equipe dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Borgotaro. Il venticinquenne portoghese, che dallo scorso inverno milita in Serie A con la formazione ligure, è stato operato nel pomeriggio di martedì 11 aprile nell’ospedale valtarese, in seguito a problemi tendinei che lo hanno costretto ad un’assenza prolungata dal campo di gioco. “Si è trattato di un intervento delicato – ha spiegato Federico Maria Liuni, l’ortopedico che ha operato il laterale bianconero – di ricostruzione del retinacolo peroneale della caviglia sinistra, durato circa un’ora. Adesso – ha aggiunto il medico della equipe di Ortopedia del “Santa Maria” diretta da Riccardo Cepparulo – gli auguriamo un pronto rientro e speriamo di rivederlo presto in campo”.