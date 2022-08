Piccardo Traversetolo: quattro colpi importanti di mercato

La Piccardo Traversetolo continua a costruire la squadra per la stagione 2022-2023 con l’obiettivo di trovare la promozione in Serie D. Nelle ultime ore tra le fila dei gialloneri sono arrivati due giocatori di qualità ed esperienza come Fabio Notari e Omar Laribi. Notari, classe ’90, ha giocato del Cittadella nello scorso campionato di Eccellenza laureandosi capocannoniere del Girone A. Vanta nel suo passato gol e stagioni importanti, specialmente con le maglie di Bagnolese, Castellarano e Rolo.

Omar Laribi, centrocampista classe ’86, fratello dell’ex giocatore del Sassuolo Karim, ha svolto il settore giovanile tra le fila dell'Inter e ha un''ottima carriera in serie D con la Pro Sesto e il Fanfulla. Con quest’ultima ha deciso di interrompere il rapporto quest’estate sposando il progetto ambizioso giallonero.

Per la difesa sono arrivati Simone Dodi, scuola Parma, approdato alla Piccardo Traversetolo dopo le esperienze in serie D con Recanatese, Lentigione e Borgo San Donnino, ritrovando così Mister Notari, e il “gigante” Lorusso che ritorna in Emilia Romagna dopo aver disputato l’ultima stagione a Voghera. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria Alessandro Lorusso vanta esperienze importanti in squadre come Carpi, Venezia e Gallipoli.