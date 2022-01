Calciomercato, Salsomaggiore: tre acquisti e quattro cessioni

Acquisto importante per il Colorno che sul mercato non si è mosso molto, ma ha centrato un colpo che va a rinforzare la squadra sia dal punto di vista della tecnica che dell’esperienza. E’ arrivato infatti dal mondo dei professionisti il difensore centrale Alessandro Bastrini. Il classe 1987 ha militato anche in Serie A all’inizio della carriera con la Sampdoria e poi più tardi col Cagliari. Ha giocato tante stagioni in Serie B e in Serie C e arriva dal Monopoli per dare una mano ai gialloverdi nella seconda parte di stagione.