Calciomercato, Carignano: arrivato dalla Fidentina l'attaccante Viani

Squadra US Carignano

Dopo la scelta del nuovo mister, Sandro Melotti, è arrivato a Carignano anche il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta di Gianfranco Viani, classe 1999, proveniente dalla Fidentina. L’attaccante ha messo a segno nello scorso campionato di Eccellenza sette reti, contribuendo alla salvezza tranquilla, e ha un passato in Serie D con la Bagnolese. “Non appena si è presentata l’occasione di prenderlo - ha detto il Ds Bianchi - non abbiamo esitato un attimo e lui a discapito di richieste dalla categoria superiore ha voluto fortemente sposare il nostro progetto”.