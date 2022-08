Nuovo colpo per il Colorno che domenica comincerà l’avventura nel campionato di Eccellenza, Girone A, partendo in casa della neo promossa La Pieve Nonantola. Nelle ultime ore il ds gialloverde Vicini ha messo a segno un colpo in difesa ingaggiando il giovane Bassirou Faye come esterno destro. Il giocatore classe 2004 arriva dall’Under 19 del Pontedera.