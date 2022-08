Borgo San Donnino, Calciomercato: arrivato Baraye per l'attacco

Colpo in entrata per il Borgo San Donnino a pochi giorni dall’inizio della stagione 2022-2023 che partirà domenica 28 agosto. La squadra di mister Rastelli ha annunciato infatti l’arrivo di Edgar Baraye, esterno d’attacco classe 2002 che arriva dal Fidenza dopo aver vestito le maglie di Colorno e Villasimius. Si rinforza così il reparto avanzato per il campionato che sta per cominciare con i biancazzurri che cercheranno di tornare subito in Serie D dopo la retrocessione.