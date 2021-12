CALCIOMERCATO - Arriva lo svincolato Rispoli

Il Parma anticipa i tempi e pensa già ai rinforzi. Il primo regalo per Iachini è Andrea Rispoli, difensore svincolato che ha lavorato in passato con il tecnico centrando due delle quattro promozioni in Serie A targate Beppe.



Rispoli era stato chiaro, qualche settimana fa, in un'intervista rilasciata a parmatoday.it: "Iachini è l'uomo giusto", aveva detto il difensore che a Parma era già stato e che adesso torna per centrare un obiettivo difficile, come quello della promozione.