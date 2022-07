Eccellenza, Colorno: si attende il ripescaggio e in panchina arriva Piccioni

Comincia a costruire la squadra il Colorno che non sa ancora con certezza in che campionato giocherà nella prossima stagione. E’ possibile infatti che ci sia un ripescaggio in Serie D essendo i gialloverdi terzi nella classifica delle squadre che hanno fatto richiesta per il ripescaggio.

Nel frattempo, salutato Bernardi che dopo cinque anni e mezzo in panchina e undici nella società parmense è andato ad allenare gli under 17 del Parma, è arrivato Marco Piccioni, ex giocatore del Sassuolo, ad allenare la prima squadra; con lui è arrivato anche il preparatore atletico Luca Morellini.

I ragazzi si ritroveranno il 25 luglio per cominciare la preparazione e anche sul mercato la società si sta muovendo tenendo conto di tutte le possibilità. Sono stati ceduti Diaw, Setti, Callegari, Spagnoli e Martinez. In entrata invece è da segnalare l’arrivo dell’attaccante Giovannini dall’Atletico Ascoli.