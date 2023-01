Oosterwolde, il Fenerbahçe studia il rilancio ma ci sono anche Lazio e Toro

Jayden Oosterwolde rappresenta in questo momento il centro di gravità del mercato del Parma. Il terzino olandese, scovato da Massimiliano Notari, capo dell'area scouting e braccio destro del direttore sportivo Mauro Pederzoli, costituisce un asset importante per il club che nell'ultimo periodo ha visto diverse squadre bussare alla propria porta con convinzione. Le ultime in ordine di tempo sono Lazio e Torino. Entrambe cercano un esterno mancino da inserire nelle rispettive batterie per rinvigorire le truppe. Ma al momento l'unico club a mettere sul piatto un'offerta reale è stato il Fenerbahçe che però non ha convinto il club crociato. La trattativa va comunque avanti, il Parma ha richiesto 10 milioni nei giorni scorsi per lasciar partire l'olandese, con i turchi che stanno lavorando in queste ore per presentare una nuova offerta in grado di avvicinarsi alle richieste della società crociata. Intanto il calciatore, come sottolineano diversi media turchi, su Instagram ha già iniziato a seguire il Fenerbahçe. Un piccolo indizio che fa il paio con la volontà del calciatore evidenziata qualche giorno fa in un'intervista concessa al portale olandese Voetbalzone, dove lo stesso Oosterwolde ha dichiarato la disponibilità a valutare le varie offerte che sarebbero arrivate sulla scrivania del Parma. Intanto domani torna il calcio giocato. Oosterwolde si sta preparando insieme ai suoi compagni per la gara di San Siro contro l'Inter dove, tra le altre cose, potrebbe dar vita ad una sfida tutta olandese con il connazionale Dumfries sulla fascia sinistra del Parma. In attesa del mercato e del Fenerbahçe, che studia il rilancio per portarlo in Turchia.