Parma, arriva lo svincolato Santurro

Il Parma ha ingaggiato Antonio Santurro, portiere che l'anno scorso all'Udinese. Sarà il 32esimo calciatore inserito nella rosa crociata e servirà a Fabio Pecchia per garantire a Gigi Buffon e Leandro Chichizola una guarigione completa, senza il rischio di dover accelerare per poi ritrovarsi di nuovo al punto di partenza. Santurro arriva da svincolato e partirà dietro Edoardo Corvi, che in tre partite ha mantenuto la porta inviolata.