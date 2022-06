Parma, è fatta per Romagnoli dell'Empoli

Il Parma lavora sotto traccia e in gran silenzio per rinforzare la squadra. L'idea è quella di consegnare al nuovo tecnico per il ritiro in val di Pejo un gruppo già allestito, sul quale poter lavorare senza grandi cambiamenti che - inevitabilmente - ci saranno nel corso del mercato. Dopo aver riscattato dall'Anderlecht Elias Cobbaut e dall'Atalanta Enrico Delprato, ha stretto i tempi per accaparrarsi Simone Romagnoli, in scadenza di contratto con l'Empoli. Il giocatore sarà a Parma a stretto giro di posta, per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto che lo legherà al club di Krause per i prossimi due anni.

L'ormai ex capitano dell'Empoli ha collezionato 19 presenze quest'anno in Serie A, condite da due gol: uno al Verona, uno al Torino e nello scacchiere entra per sostituire Danilo, che potrebbe dare l'addio al calcio nelle prossime settimane. Una volta sistemata la difesa con Romagnoli, che al Parma era stato già accostato quando alla guida del club c'erano i sette, il direttore sportivo Mauro Pederzoli si concentrerà su altri ruoli. Dopo Estevez del Crotone, servirà tenere rinforzare gli esterni. Serve un terzino a Pecchia. E i profili visionati sono diversi: da Adjapong a Marchizza, entrambi del Sassuolo. Quest'ultimo ha giocato con Romagnoli nell'Empoli in qusta stagione.

Tra entrate e uscite, la squadra dovrebbe cambiare poco, secondo i dirigenti crociati non pare esserci il bisogno di intervenire in maniera pesante. A fine stagione, il direttore sportivo Mauro Pederzoli si era detto fiducioso di ripartire dal positivo visto in un'annata che è stata assai deludente. "Credo che tante cose buone siano state fatte e che ci siano tanti giovani importanti ed interessanti dai quali ripartire e sui quali ricostruire - ha detto il direttore sportivo a margine di un evento con i tifosi -. Ripartiamo dal buono che c’è". Poco, a dire la verità, visto il 12esimo posto in classifica con il quale il Parma ha chiuso il campionato.